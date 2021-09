Agrar Beschäftigungsrückgang in Niedersachsens Landwirtschaft

Hannover. In der niedersächsischen Landwirtschaft sind weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt als noch vor zehn Jahren. 2020 waren es rund 135.100 Menschen, etwa 15.600 weniger als noch 2010, wie das Statistische Landesamt am Montag in Hannover mitteilte. Etwa 61 Prozent der insgesamt 90.400 festen Arbeitskräfte zählten demnach im vergangenen Jahr zu den Familienarbeitskräften, zehn Jahre zuvor waren es noch gut 75 Prozent bei insgesamt 96.700 festen Arbeitskräften.

44.700 Menschen waren Saisonarbeitskräfte, vor einem Jahrzehnt waren es knapp 10.000 mehr. Als Saisonarbeitskräfte zählen laut Statistikamt Beschäftigte, die einen auf weniger als sechs Monate befristeten Arbeitsvertrag haben. Der Frauenanteil aller Arbeitsplätze sank in den zehn Jahren leicht von 38 auf 37 Prozent.

Die Zahlen haben den Stand 1. März 2020, mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie sind daher noch nicht berücksichtigt. Nach Angaben einer Sprecherin werden diese Zahlen nur alle zehn Jahre vom Landesamt für Statistik erhoben.

