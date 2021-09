Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Buxtehude

Buxtehude. Bei einem Wohnungsbrand in Buxtehude (Kreis Stade) ist ein 52-jähriger Mann getötet worden. 32 Menschen wurden von der Feuerwehr aus der Wohnanlage gerettet, 2 von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Brand war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Während einige Einsatzkräfte das Haus evakuierten, drangen andere mit Atemschutzgerät in die brennende Wohnung im zweiten Obergeschoss vor. Der 52-Jährige konnte aber nur noch tot geborgen werden.

An den Lösch- und Rettungsarbeiten im Ortsteil Neukloster waren etwa 180 Einsatzkräfte beteiligt. Das Ordnungsamt der Stadt brachte die Hausbewohner unter, weil ihre Wohnungen wegen Rauch und Löschwasser vorläufig nicht bewohnbar sind. Der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Polizei begann ihre Ermittlungen wegen der Brandursache.

