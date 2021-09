Kleintransporter prallt gegen Baum: Drei Schwerverletzte

Rettungskräfte stehen am Wrack eines Kleintransporters.

Hüde. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter sind der Fahrer und zwei Insassen in der Nähe von Hüde schwer verletzt worden. Sie wurden am Samstag in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Transporter war demnach auf der K28 im Landkreis Diepholz unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und blieb schließlich in einem Graben liegen. Die Unfallursache war zunächst unklar. "Da weder eine technische Unfallursache noch eine körperliche Beeinflussung des Fahrzeugführers vor Ort ausgeschlossen werden konnte, wurde das Fahrzeug sichergestellt und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt", hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:210904-99-95238/2