Unfälle Zwei Personen in Verden von Zug überrollt

Verden. Am Bahnhof in Verden sind zwei Menschen von einem Zug überrollt worden. Einer von ihnen starb, wie der Sprecher der Kreisfeuerwehr Verden mitteilte. Zum gesundheitlichen Zustand der anderen Person konnte er zunächst keine Angaben machen. Der Rettungseinsatz lief am späteren Freitagabend noch. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

