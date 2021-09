Großbrand in Reifenlager im Emsland

Twist. Ein Großbrand hat am Freitag ein Lager alter Reifen in Twist im Emsland erfasst. Über dem Brandherd stieg eine weithin sichtbare Säule von dickem, schwarzem Rauch auf. Die Bevölkerung wurde über Rundfunk aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie ein Polizeisprecher in Meppen sagte. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung seien im Einsatz. Den Angaben nach war auf dem Betriebsgelände das Laufband einer Schreddermaschine in Brand geraten, die zwischen den Reifen stand. ""Das Feuer ist auf die Altreifen übergesprungen", sagte der Sprecher. So sei es zu dem Großbrand gekommen. Twist liegt an der Grenze zu den Niederlanden.

