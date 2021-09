Nach Wettrennen mit Kuh: Entlaufenes Känguru eingefangen

Delmenhorst. Ein ausgebüxtes Känguru in Delmenhorst ist wieder eingefangen. Sein Besitzer habe das Tier geschnappt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Känguru hatte sich ein Wettrennen mit einer Kuh geliefert. Es war nach früheren Polizeiangaben bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass in Delmenhorst ein Känguru ausbrach. Für die Anwohner bestand demnach keine Gefahr. Dem Besitzer war schon Anfang Juli eines seiner Tiere abhandengekommen. Damals konnte das Beuteltier nach einem Tag auf der Flucht eingefangen werden.

Günther Richter, ein Fotograf aus Delmenhorst, hatte das Tier bei einer morgendlichen Fahrradtour entdeckt: "Es hüpfte über die Wiesen und wollte wohl ein Wettrennen mit den Kühen machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem er ein Foto von dem Laufduell geschossen hatte, informierte er die Polizei.

