Wolfsburgerinnen spielen um Champions-League-Gruppenphase

Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg empfangen an diesem Mittwoch Girondins Bordeaux zum Hinspiel um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Das Team von Trainer Tommy Stroot ist gegen den Tabellendritten aus Frankreich der Vorsaison favorisiert. "Ich gehe fest davon aus, dass sich Bordeaux nicht unbedingt freut, gegen uns zu spielen", hatte Stroot zuletzt gesagt. Der 32-Jährige betonte aber auch: "Bordeaux ist ein wirklich starker Gegner." Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Frankreich statt.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-41212/3