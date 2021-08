Fußball Doch noch neuer Vertrag für Leon Damer in Havelse

Garbsen. Aufsteiger TSV Havelse hat auf den Fehlstart in die 3. Fußball-Liga reagiert und den Kader mit Leon Damer erweitert. Der 21 Jahre alte Offensivspieler war 2019 von Hannover 96 gekommen, hatte seinen im Juli ausgelaufenen Vertrag zunächst aber nicht verlängert. Nun wird Damer doch wieder für den Liga-Neuling spielen. "Wir freuen uns sehr, dass sich Leon Damer schlussendlich doch für einen Verbleib beim TSV Havelse entschieden hat. Leon ist ein Garbsener und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga", sagte der Sportliche Leiter Matthias Limbach.

