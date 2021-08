Zweite Runde: Wolfsburgs Pokalverteidigerinnen in Duisburg

Frankfurt/M. Die DFB-Pokalsiegerinnen des VfL Wolfsburg treten in der zweiten Runde des Wettbewerbs beim MSV Duisburg an. Dies ergab die Auslosung durch U17-Nationaltrainerin Friederike Kromp am Montag. Der deutsche Meister FC Bayern München muss zu Duisburgs Zweitliga-Rivalen SV Elversberg reisen. Die in eine Nord- und eine Südgruppe verteilten Spiele finden vom 25. bis 27. September statt. Das Endspiel ist für den 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln angesetzt.

