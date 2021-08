Wolfsburg holt kanadischen Eishockeyspieler Gaudet

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburgs haben Center Tyler Gaudet verpflichtet. Der Kanadier erhält beim niedersächsischen Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Einjahresvertrag, wie die Wolfsburger am Montag mitteilten. Gaudet sammelte bereits in 20 Partien Erfahrungen in der besten Eishockey-Liga der Welt NHL.

"Tyler ist ein sehr kompletter Spieler, der sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in unser Team passen wird", sagte der Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys Karl-Heinz Fliegauf. "Er ist mit 28 Jahren im besten Eishockeyalter, gilt als harter Arbeiter und sehr guter Bully-Spieler, der in allen Zonen mit viel Verantwortung spielt."

© dpa-infocom, dpa:210830-99-23252/2