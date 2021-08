Erneut Einbruch bei Straßenverkehrsamt in Meppen

Meppen. Einbrecher sind zum zweiten Mal innerhalb von eineinhalb Wochen in Büroräume des Straßenverkehrsamtes in Meppen im Emsland eingedrungen. "Sie hatten es wahrscheinlich auf Wertgegenstände und Geld abgesehen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Ob die Täter in der Nacht zu Sonntag Beute machten, war zunächst unklar. Bei dem Einbruch vor eineinhalb Wochen hatten Unbekannte aus dem Bürogebäude mehrere Computer gestohlen. Der Schaden wurde damals auf rund 5150 Euro geschätzt.

