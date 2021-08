Wolfsburger Mittelfeldspieler Schlager verletzt

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg sorgt sich um seinen verletzten Mittelfeldspieler Xaver Schlager. Der 23 Jahre alte Österreicher musste beim 1:0-Sieg gegen RB Leipzig gut 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt werden. Mit bandagiertem Knie humpelte Schlager vom Platz. Eine Diagnose gab es am Sonntagabend noch nicht. "Xaver Schlager wird untersucht. Hoffentlich ist es nicht so schlimm", sagte Trainer Mark van Bommel nach dem Spiel. "Da muss man morgen abwarten, was rauskommt."

