Vier Verletzte bei Massenschlägerei zwischen 30 Menschen

Moordorf. Bei einer Massenschlägerei in Moordorf im Landkreis Aurich sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen verletzt worden. Rund 50 Menschen seien aufeinander losgegangen, die Polizei habe elf Streifenwagen entsandt, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst sei eine Schlägerei zwischen 30 Menschen gemeldet worden. Erst am Ort der Schlägerei habe sich gezeigt, dass die Zahl der Beteiligten weit höher war. Es sei aber ohne Gewalt möglich gewesen, die Streitenden voneinander zu trennen. Mehrere "Schlagwerkzeuge" seien sichergestellt worden, um welche es sich handelte, sagte sie nicht. Zuvor hatten die "Ostfriesischen Nachrichten" berichtet.

Auch zu den Verletzungen der Opfer und zur Ursache des Streits sagte die Polizeisprecherin nichts. Im Internet war dem Zeitungsbericht zufolge zeitweise die Rede von Schüssen. Das konnte die Sprecherin allerdings nicht bestätigen.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-11174/2