Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen in Nagelstudios

Braunschweig. Bei der Überprüfung von mehreren Nagelstudios in Niedersachsen haben Fahnder des Zolls zahlreiche Verstöße festgestellt. Alleine bei der Kontrolle von vier Studios im Bereich Braunschweig, Wolfsburg und Gifhorn trafen die Ermittler in jedem der Betriebe auf mindestens einen Menschen, der sich nicht in Deutschland aufhalten durfte oder keine Arbeitserlaubnis hatte, teilte der Zoll am Freitag mit. Ein Großteil der Betroffenen gab an, dass es ihr erster Arbeitstag sei oder sie nur zufällig Bekannte oder Freunde besuchten, hieß es weiter.

Auch im südlichen Niedersachsen, in den Landkreisen Göttingen, Hameln und Hildesheim, wurden weitere 23 Nagelstudios kontrolliert. Bei 47 Beschäftigten fielen den Beamten 16 Delikte auf. Dabei handelte es sich unter anderem um Verstöße gegen den Mindestlohn, Schwarzarbeit und ausländerrechtliche Verstöße. Die Kontrollen fanden laut Zoll am Dienstag und am Donnerstag statt.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-993783/2