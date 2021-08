Neuzugang Ducksch: Bremen Top-Verein

Bremen. Werder Bremens Neuzugang Marvin Ducksch hat sich für seine dreijährige Vertragsdauer an der Weser den Bundesliga-Aufstieg als Ziel gesetzt. "Definitiv ist das in den Jahren ein persönliches Ziel von mir", sagte der 27-Jährige am Donnerstag. Ducksch war am Vortag von Hannover 96 zum Ligakonkurrenten aus der 2. Fußball-Bundesliga gewechselt. "Bremen ist für mich ein Top-Verein und eine Top-Adresse. Da überlegt man nicht lange", sagte er.

Den Bremer Trainer Markus Anfang kennt der Stürmer gut aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel. "Das macht es mir ein bisschen einfacher, dass ich ihn kenne", sagte Ducksch, der am Donnerstag erstmals mit seinem neuen Team trainierte. Unter Anfang wurde er in der Saison 2017/18 mit 18 Treffern Zweitliga-Torschützenkönig.

