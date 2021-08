17 Jahre alte Moped-Fahrerin stirbt nach Unfall

Lüchow. Eine 17 Jahre alte Moped-Fahrerin hat nach einem Unfall in Lüchow ihr Leben verloren. Der Jugendlichen sei am Mittwochnachmittag in einer Kurve in dem Ort im Wendland die Kontrolle über ihr Zweirad entglitten, sie sei über den Bordstein und in ein Schaufenster gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Möglicherweise sei die Fahrerin zu schnell gewesen, hieß es. Das Mädchen erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen. Dort erlag die Fahrerin am Donnerstag ihren Verletzungen, wie die Polizei berichtete.

