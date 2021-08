"Schulschiff Deutschland": Neue Attraktion in Bremerhaven

Bremerhaven ist um eine touristische Attraktion reicher: Der Dreimaster "Schulschiff Deutschland" liegt seit Donnerstag im Neuen Hafen in unmittelbarer Nähe zum Deutschen Auswandererhaus und dem Klimahaus. Im Juni hatten Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und der Vorsitzende des Deutschen Schulschiff-Vereins, Claus Jäger, vertraglich vereinbart, dass das maritime Denkmal dauerhaft nach Bremerhaven kommt.

Das ehemalige Segelschulschiff lag die letzten 25 Jahre in Bremen-Vegesack. Am Donnerstag wurde es von zwei Schleppern und in Begleitung kleinerer Boote an seinen neuen Liegeplatz gebracht. Mehrere Schiffe kamen dem Großsegler von Bremerhaven aus zur Begrüßung auf der Weser entgegen, viele Schaulustige verfolgten das Spektakel von Land aus.

Der Deutsche Schulschiff-Verein erhofft sich durch den neuen Liegeplatz deutlich mehr Besucherinnen und Besucher und damit auch mehr Geld. Zuletzt hätten die Einnahmen die laufenden Kosten längst nicht mehr decken können, sagte Jäger.

Das Schiff lief 1927 in Bremerhaven vom Stapel. Über Jahrzehnte wurde es für die seemännische Ausbildung genutzt, inzwischen kann es für private Feiern, Trauungen und Übernachtungen genutzt und besichtigt werden.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-966001/3