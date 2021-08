Brände Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus: Etwa 100.000 Euro Schaden

Weyhe. Ein Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Weyhe im Landkreis Diepholz hat einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Ungefähr 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Dienstagabend vor Ort, um die Flammen zu löschen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Aufgrund von Renovierungsarbeiten habe das Haus leergestanden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

