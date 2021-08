Rekord-Institut zeichnet Ostfriesen für Teekonsum aus

Ihlow. Wegen ihres enormen Teekonsums gelten Ostfriesen bislang als inoffizielle Weltmeister im Teetrinken. Rund 300 Liter Schwarztee sollen pro Kopf jedes Jahr in Ostfriesland getrunken werden. Nun erkennt das Rekord-Institut für Deutschland in Hamburg den Teekonsum der Ostfriesen offiziell als Rekord an. Heute soll dazu am Mittelpunkt Ostfrieslands in der Gemeinde Ihlow (Kreis Aurich) eine Auszeichnung übergeben werden. Stellvertretend für alle Ostfriesinnen und Ostfriesen wird der Präsident des Regionalverbandes Ostfriesischen Landschaft, Rico Mecklenburg, die Urkunde entgegennehmen.

