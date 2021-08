Tod einer 82-Jährigen: Tatverdächtiger noch nicht gefasst

Rieste. Nach dem gewaltsamen Tod einer 82-Jährigen im Kreis Osnabrück ist der Tatverdächtige weiterhin flüchtig. "Die Mordkommission läuft auf Hochtouren und auch die Fahndung", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück am Dienstag. Als dringend tatverdächtig gilt ein 27 Jahre alter Mann, nach dem gefahndet wird. Die Seniorin war am Samstag tot in ihrer Wohnung in Rieste gefunden worden.

Die äußeren Umstände deuten auf einen unnatürlichen Tod durch Fremdeinwirkung hin, was durch eine Obduktion bestätigt wurde. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt.

