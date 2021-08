Ringelnatter verirrt sich auf die Gästetoilette

Bodenfelde. Mit Fauchen und Scheinangriffen hat eine verirrte Ringelnatter sich gegen das Einfangen durch die Polizei in Bodenfelde (Kreis Northeim) gewehrt. Die für Menschen harmlose Schlange war in die Gästetoilette eines Einfamilienhauses geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Kletterhilfe hatte ein Stock an der Hauswand gedient, dann war sie durch ein gekipptes Fenster geschlüpft. Ungeachtet der Drohgebärden fing ein Polizist das Tier am Montagnachmittag mit einem Haken ein und setzte es in einen Karton. Anschließend ließ er die Ringelnatter in einem Wald wieder frei, wo sie schnell im Unterholz verschwand. Ringelnattern ernähren sich von Kröten, Fröschen und anderen Amphibien.

