Polizei stellt Drogen im Wert von 300.000 Euro sicher

Bad Bentheim/Rheine. Beamte der Bundespolizei haben auf der Autobahn 30 Amsterdam-Hannover bei Rheine einen mutmaßlichen Drogenschmuggler mit Kokain im Wert von rund 310.000 Euro erwischt. Außerdem fanden die Polizisten bei der Kontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Auto eine nicht geladene Schusswaffe mit Zielpunktprojektor und Schalldämpfer sowie 50 Schuss Munition, wie ein Sprecher am Montag in Bad Bentheim mitteilte. Insgesamt habe der 30 Jahre alte Mann 4,4 Kilo Kokain in seinem Fahrzeug versteckt gehabt. Er war aus den Niederlanden eingereist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Rheine einen Haftbefehl. Zollfahnder aus Nordhorn haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

