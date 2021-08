OB vor Wahl: Klimaneutralität größte Aufgabe für Oldenburg

Der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann schaut in die Kamera.

Oldenburg. Der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) sieht den Umbau zur Klimaneutralität als größte Herausforderung für seine Stadt. "Wir haben uns das vorgenommen bis 2035", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im April haben sich Stadtrat und Verwaltung nach Diskussion mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) auf dieses Ziel festgelegt. Krogmann nennt dabei die Stichworte Solarenergie, Elektromobilität, Radverkehr und mehr öffentlicher Personennahverkehr. "Wir werden hart daran arbeiten müssen", sagte der 57-Jährige.

Der Amtsinhaber ist einer von sechs Kandidaten für den Oldenburger OB-Posten bei der Wahl am 12. September. Die CDU hat den parteilosen Medienmanager Ulrich Gathmann (62) nominiert, früher Geschäftsführer der örtlichen NWZ-Mediengruppe. Die Grünen unterstützten Daniel Fuhrhop (53), einen Fachmann für Architektur und Städteplanung. Für die Linkspartei tritt der Sozialpädagoge Jonas-Christoph Höpken (49) an. Die Piraten stützen den parteilosen Taxiunternehmer Andreas Sander (57). Einzelbewerber ist Michael Stille (57).

Zeitgleich mit den Kommunalwahlen am 12. September finden in rund 280 Landkreisen, Städten und Gemeinden die Direktwahlen von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten statt. Mögliche Stichwahlen würden am 26. September mit der Bundestagswahl durchgeführt.

