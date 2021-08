31-Jähriger mit Stichen verletzt

Bremen. Ein durch mehrere Stiche schwer verletzter Mann ist in Bremen gefunden worden. Zeuge hatten den 31-Jährigen an einer Bushaltestelle im Stadtteil Huchting entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er hatte mehrere Stichwunden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegenüber den Beamten machte der Mann keine Angaben zum Tathergang und Tatort. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall am Freitagabend beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:210822-99-926156/2