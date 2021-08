Fußball VfL Wolfsburg in der Hauptstadt gefordert

Wolfsburg. Nach dem gelungenen Saisonstart mit dem Heimsieg gegen Aufsteiger Bochum will der VfL Wolfsburg heute mit einem Auswärtserfolg nachlegen. Die Niedersachsen sind ab 15.30 Uhr (Sky) bei Hertha BSC in Berlin gefordert. Die Hauptstädter haben ihre erste Bundesliga-Partie in dieser Saison beim 1. FC Köln 1:3 verloren und stehen bereits ein wenig unter Druck.

Wolfsburg Trainer Mark van Bommel freut sich unter anderem auf das Wiedersehen mit Berlins Kevin-Prince Boateng, mit dem er zusammen beim AC Mailand gespielt hat. "Ich habe eine sehr schöne Zeit mit ihm gehabt", sagte van Bommel.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-911861/2