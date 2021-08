Brände Feuer in Sargbau-Firma im Landkreis Osnabrück

Glandorf. In einer Sargbau-Firma in Glandorf im Landkreis Osnabrück ist ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sei ein technischer Defekt die Ursache für den Brand am Freitagmittag, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner hatten dichten Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Verletzt wurde demnach niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

