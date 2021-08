Gezielte Impfaktion für Kinder und Jugendliche an 50 Orten

Hannover. Mit einer landesweiten Corona-Impfaktion für junge Menschen ab zwölf Jahren will die niedersächsische Landesregierung der Impfkampagne neuen Schwung verleihen. In der Woche ab dem 30. August sollen niedersachsenweit an rund 50 Orten gezielt Impfaktionen für die Jüngeren stattfinden - etwa an Berufsschulen, in Jugendzentren, Innenstädten und auf Sportplätzen. Daneben können sich die 12- bis 17-Jährigen weiterhin in 36 Impfzentren des Landes impfen lassen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Hannover mitteilte.

Man wolle genau dort hingehen, wo sich die jungen Menschen aufhalten, teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) mit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werde zeitnah eine Liste mit den Orten auf der Website des Ministerium veröffentlicht. Die Corona-Impfungen sind demnach teils mit und teils ohne Termin möglich. In jedem Fall müssen Minderjährige aber mit mindestens einem Elternteil zum Impftermin und zum vorherigen Aufklärungsgespräch kommen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sieht die Impfangebote zum Schulstart als einen weiteren "Baustein in unserer Sicherheitsstrategie aus Masken, Testen, Lüften und Hygienemaßnahmen". Sein Sprecher Sebastian Schumacher betonte am Freitag, dass das Angebot für alle freiwillig bleibe. "Der Schulbesuch wird niemals davon abhängig sein, ob man geimpft ist oder nicht", sagte Schumacher.

Zu Beginn der Woche hatte sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für eine allgemeine Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen. Niedersachsen zählt bei den geimpften Kindern und Jugendlichen mit einer Quote von 32,2 Prozent Erstimpfungen und 17 Prozent Zweitimpfungen zu den bundesweiten Spitzenreitern. Von der Impf-Empfehlung der Stiko verspricht sich die Landesregierung eine steigende Nachfrage an Impfungen. Sie hofft, dass sie unschlüssigen Eltern mehr Sicherheit in der Entscheidung gibt.

