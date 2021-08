Auto prallt an Auffahrt auf die A30 gegen Lastwagen

Osnabrück. Beim Auffahren auf die Autobahn 30 hat ein 23-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Lastwagen geprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schleuderte das Auto am Donnerstagnachmittag an der Auffahrt Osnabrück-Nahne auf die Fahrbahn Richtung Hannover, wo es mit dem Auflieger des Sattelzuges zusammenstieß. Schließlich kam der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin zogen sich nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall musste die Autobahn in Richtung Hannover teilweise gesperrt werden. Es kam zu kilometerlangen Staus.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-905927/2