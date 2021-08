Feuer zerstört Werkstatthalle

Wilhelmshaven. Ein Feuer hat eine Werkstatthalle in Wilhelmshaven zerstört. Die Halle brannte nach Angaben der Polizei vom Freitag vollständig ab. Dabei seien auch Fahrzeuge zerstört worden, die in der Werkstatt abgestellt waren. Die Feuerwehr konnte bei ihrem Einsatz am Donnerstagabend aber verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Für die Löscharbeiten wurde unter anderem das Dach der brennenden Halle abgerissen, berichtete die Polizei. Menschen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-904251/2