Hannover 96 leiht Angreifer Beier von Hoffenheim aus

Hannover 96 hat Stürmer Maximilian Beier verpflichtet. Der 18-Jährige, der schon für die deutsche U17-Nationalmannschaft spielte, wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Fußball-Zweitligisten, wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten. Beier kam bislang neunmal in der Bundesliga für Hoffenheim zum Einsatz und erzielte in zwei Spielen zwei Tore in der Europa League.

"Ich freue mich total auf einen jungen, motivierten Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und bei 1899 Hoffenheim bereits bei den Profis gezeigt hat, was er für ein Potenzial besitzt", sagte Hannovers Trainer Jan Zimmermann. "Mit seinen Fähigkeiten bekommen wir neue Optionen im Offensivspiel."

