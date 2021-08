Sögel. Eine Pedelec-Fahrerin ist in Sögel im Landkreis Emsland mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die 68-Jährige sei mit ihrem Rad von einem Parkplatz auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Pedelec und prallte in ein Auto. Sie wurde am Mittwochnachmittag dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus kam.

