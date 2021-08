Autofahrerin mit 4,3 Promille unterwegs

Celle. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin in Celle ist in einer polizeilichen Kontrolle mit 4,3 Promille aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte am Mittwochabend auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil es in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Als die Fahrerin beim Aussteigen weitere Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Atemalkoholtest gemacht. Nach dem Ergebnis wurde der Frau der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe angeordnet. Gegen die 49-Jährige wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

