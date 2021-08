19-Jähriger bei Streit lebensgefährlich mit Messer verletzt

Hannover. Ein 19-Jähriger ist in Seelze bei Hannover mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen einen 18-Jährigen. Die beiden jungen Männer waren nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag in Streit geraten, wie die Polizei in Hannover weiter mitteilte. Der 18-Jährige soll dann den Ältereren mit dem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Der 19-Jährige wurde in einer Klinik notoperiert.

Der Verdächtige flüchtete zunächst. An der Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Bundespolizei beteiligt. Gegen 18.30 Uhr wurde der 18-Jährige festgenommen. Er soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-889007/2