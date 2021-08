Testspiel: BSV-Handballerinnen bezwingen Handball-Luchse

Buxtehude. Die Bundesliga-Frauen des Buxtehuder SV haben sich in einem Testspiel gegen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten knapp durchgesetzt. Am Dienstagabend siegte das Team von Trainer Dirk Leun beim Ligakonkurrenten mit 27:26 (15:14). Trotz des Erfolgs zeigte sich der BSV-Coach kritisch, denn seine Mannschaft hatte in der ersten Halbzeit bereits mit fünf Toren zurückgelegen.

"Wir hatten in der Abwehr Probleme, nicht die richtige Körpersprache, haben vorne zu früh und schlecht geworfen und Konter eingefangen", monierte Leun nach dem Match. Immerhin: Beim BSV feierte Lisa Antl 19 Wochen nach ihrer Fußoperation ihr lang erwartetes Comeback. Sie erzielte dabei einen Treffer und holte drei Siebenmeter heraus.

