Unions-Kanzlerkandidat Laschet besucht Niedersachsen

Oldenburg/Osnabrück. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Armin Laschet, besucht heute mehrere Stationen in Niedersachsen. Am Vormittag (09:00 Uhr) reist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident zum Rittergut Hammerstein in Gyhum-Bockel im Landkreis Rotenburg. Dort trifft er sich mit Vertretern des Landvolks und der Landfrauen und will Gespräche mit Unternehmern führen. Am Mittag schließt sich unter anderem ein Besuch der Volkshochschule in Oldenburg an.

Am Nachmittag schließt Laschet seinen Besuch in Osnabrück ab. Zuvor besucht er im benachbarten Hasbergen einen Landmaschinenhersteller, um anschließend mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Mathias Middelberg im Osnabrücker Stadtzentrum mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

