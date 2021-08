João Victor wechselt von Wolfsburg nach Abu Dhabi

João Victor von Wolfsburg (r) in Aktion gegen Mateusz Ciapa von Fürstenwalde. Nun wechselt Victor zum Al-Jazira Club in Abu Dhabi.

Wolfsburg. João Victor verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der 27 Jahre alte Offensivspieler schließt sich dem Meister Al-Jazira Club aus Abu Dhabi an, wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten. Für den Fußball-Bundesligisten absolvierte João Victor in den vergangenen zwei Jahren 68 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem Brasilianer neun Tore. Der Außenbahnspieler war im Sommer 2019 vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK nach Wolfsburg gewechselt.

