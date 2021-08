Kriminalität Polizei klärt Einbruchserie in Lindau auf

Lindau. Die Polizei hat eine Einbruchserie in Lindau (Kreis Northeim) aufgeklärt. In der Wohnung eines 52-Jährigen aus Wulften (Kreis Göttingen) wurde bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung Diebesgut aus aufgebrochenen Gartenlauben, Geschäftshäusern und Autos gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war bei den Ermittlungen ins Visier der Beamten geraten.

Zusätzlich wurden Gegenstände gefunden, die möglicherweise mit einer versuchten schweren Brandstiftung in Hattorf (Kreis Göttingen) in Verbindung stehen. Am Freitag war vor der dortigen Polizeistation eine brennbare Flüssigkeit ausgegossen und angezündet worden. Weil die Flammen schnell erloschen, wurde das Gebäude nicht beschädigt. Der 52-Jährige befindet sich nach Rücksprache mit der Göttinger Staatsanwaltschaft derzeit auf freiem Fuß, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

