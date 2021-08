Mann soll Bekannte erstochen haben: Prozess beginnt

Oldenburg. Wegen Mordes an einer Bekannten muss sich ein Mann ab heute (09.00 Uhr) in Oldenburg vor Gericht verantworten. Der Beschuldigte im Alter von Anfang Dreißig soll im März 2021 heimtückisch eine Bekannte getötet haben, die in seiner Wohnung in Berne (Landkreis Wesermarsch) zu Gast war. Er soll ihr mit einem Küchenmesser gezielte Stiche in Hals, Brust und Bauch zugefügt haben. Der Angeklagte soll unter einer psychischen Erkrankung leiden. Er ist derzeit vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht (Az.: 5 Ks 7/21).

