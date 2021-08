Badbergen. Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf seiner Maschine mit einem Auto zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wollte der Pkw-Fahrer zwischen Bersenbrück und Badbergen (Landkreis Osnabrück) nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der 56-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

