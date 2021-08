Zusammenstoß zweier Autos in Schellerten: Sechs Verletzte

Schellerten. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Schellerten (Kreis Hildesheim) sind sechs Menschen verletzt worden. Der Wagen war am Sonntagnachmittag bei einem Überholmanöver im Gegenverkehr seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite liegen. Die 21 und 34 Jahre alten Fahrerinnen sowie ein 37-jähriger Fahrzeuginsasse und zwei mitfahrende Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Umherfliegende Fahrzeugteile verletzten zudem einen 58 Jahre alten Motorradfahrer leicht. Die Bundesstraße 6 wurde während der Arbeiten an der Unfallstelle vorübergehend gesperrt.

