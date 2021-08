Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Meinern. Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto im Heidekreis ums Leben gekommen. Der 25-Jährige hatte am Samstag bei Meinern eine Kolonne von vier Wagen überholt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In einer Rechtskurve kam ihm ein Pkw entgegen, beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Autos, eine 39-Jährige und ein 43 Jahre alter Mann, erlitten Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

