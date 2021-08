Van-Bommel-Debüt ohne neuen Spieler in der Startelf

Wolfsburg. Der neue Wolfsburger Coach Mark van Bommel geht ohne neuen Spieler in der Startelf in sein erstes Spiel als Bundesliga-Trainer. Von dem neuen Kapitän Koen Casteels im Tor bis zu Torjäger Wout Weghorst im Angriffszentrum laufen am Samstag um 15.30 Uhr gegen den Aufsteiger VfL Bochum zunächst nur Spieler auf, die bereits in der vergangenen Saison unter van Bommels Vorgänger Oliver Glasner zum Kader des Champions-League-Teilnehmers gehörten. Mit dem Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw sitzt ein Neuzugang auf der Bank. Die beiden Brüder Lukas und Felix Nmecha sowie der junge Belgier Aster Vranckx fehlen wegen Verletzungen oder Trainingsrückstands.

Die Bochumer sind dagegen mit zwei guten Bekannten nach Wolfsburg gereist. Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj wurde erst während der Saisonvorbereitung von den Niedersachsen ausgeliehen. Trainer Thomas Reis trainierte von 2016 bis 2019 die U19-Mannschaft des VfL.

