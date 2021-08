Auf Mutter eingestochen: Polizei fahndet nach Sohn

Bremen. Nach einem Messerangriff fahndet die Polizei in Bremen nach einem jungen Mann. Der 25-Jährige habe am Freitagnachmittag seine Mutter aufgesucht und auf diese mehrfach eingestochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter war am Freitagvormittag in eine Psychiatrie eingewiesen worden, aus der er am Nachmittag entwich. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

