Fahrgast in Taxi nach Auffahrunfall schwer verletzt

Nordhorn. Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Auffahrunfall in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim in einem Taxi schwer verletzt worden. Zunächst fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Wagen am Freitagabend auf das vor ihm fahrende Taxi auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Grund dafür sei vermutlich eine Unachtsamkeit des Fahrers gewesen. Der 24-Jährige habe zusammen mit einem 23-Jährigen in dem Taxi gesessen. Der Jüngere wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachsachsen in Höhe von etwa 17.500 Euro.

