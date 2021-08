Baerbock macht Wahlkampf in ihrer alten Heimat Pattensen

Hannover. Auf ihrer Wahlkampftour durch die Bundesrepublik macht Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock heute Halt in ihrer alten Heimat Pattensen (Region Hannover). Gegen 16.30 Uhr wird sie gemeinsam mit ihren Parteikolleginnen Simone Meier (Bundestagskandidatin) und Frauke Patzke (Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin) auf dem Schützenplatz erwartet. Dort will sie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Baerbock, geboren 1980 in Hannover, wuchs in Pattensen, südlich der Landeshauptstadt auf. Ihr Engagement bei den Grünen begann aber erst nach dem Studium außerhalb von Niedersachsen: 2005 trat sie den Grünen in Brandenburg bei. In ihrer Heimat war sie zuvor als Mitarbeiterin für die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) tätig. Als Jugendliche turnte sie beim TSV Pattensen.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-833266/3