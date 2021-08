Herzlake. Ein Motorradfahrer ist in Herzlake im Landkreis Emsland gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 39-Jährige sei aus bisher ungeklärten Umständen mit seiner Maschine in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort stieß er gegen den Baum. Ersthelfer und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann. Trotzdem starb er am Freitagabend an seinen Verletzungen noch am Unfallort.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-829453/2