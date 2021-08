Abkühlung mit Wassersport an heißen Sommertagen beliebt

Neuhaus/Oste. Bevor die Temperaturen in Niedersachsen zum Wochenende fallen, können Wassersportler die Hitze am Freitag noch einmal ausnutzen. Nach bis zu 29 Grad am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst 21 bis 26 Grad am Samstag, aber bei starken Schauern. Der Sonntag wird demnach zeitweise regnerisch bei bis zu 26 Grad.

Abkühlung gibt es nicht nur beim Schwimmen, sondern auch beim Wasserski - oder Wakeboarden. An mindestens zehn Orten in Niedersachsen gibt es Wasserskilifte, darunter in Wolfsburg und Salzgitter. Der Sport sei in den vergangenen Jahren beliebter und bekannter geworden, sagte der Betreiber der Wakeboard-Anlage Neuhaus/Oste im Landkreis Cuxhaven, Björn Fröse.

"Wir haben viele Anfänger und Neulinge", sagte er. Gerade an heißen Sommertagen sei der Wassersport gefragt. Dieses Jahr gebe es jedoch weniger Besucher als im Vorjahresmonat. "Wir haben das Gefühl, viele sind gerade im Urlaub", sagte Fröse. Deutlich spüre er das Wetter: An sonnigen Tagen kämen fünfmal mehr Besucher als an bewölkten.

© dpa-infocom, dpa:210813-99-825656/2