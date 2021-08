Zwei Schwerverletzte bei Aufprall zweier Fahrzeuge

Osterholz-Scharmbeck. Zwei Menschen sind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) schwer verletzt worden. "Mindestens eine Person so schwer, dass vermeintlich Lebensgefahr besteht", sagte ein Polizist. Die B74 sei voll gesperrt, teilte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf Twitter mit. Demnach prallten zwei Fahrzeuge im Bereich der Bundesstraße aufeinander. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

