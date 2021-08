Kettenkamp. Ein 13 Jahre altes Kind ist am Mittwochabend in Kettenkamp (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei auf seinem Rad über einen Zebrastreifen gefahren, als ihn eine Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen erfasste, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück mit. Er kam in ein Krankenhaus.

