Baerbock fordert Hilfe für Bundeswehr-Mitarbeiter

Oldenburg. Die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, hat den Umgang der Bundesregierung mit den zurückgelassenen Hilfskräften der Bundeswehr in Afghanistan kritisiert. Diese Mitarbeiter, darunter Dolmetscher und Ingenieure, müssten um ihr Leben fürchten, weil klar sei, dass sie ermordet würden, sagte sie am Donnerstag mit Blick auf das weitere Vordringen der islamistischen Taliban-Milizen in dem Land. Sie könne nicht nachvollziehen, dass es von den Nato-Ländern und Deutschland keine klare Zusage gebe, diese Menschen aus der Situation zu holen. "Das ist das Gegenteil eines Europas der gemeinsamen Werte."

Baerbock äußerte sich am Donnerstag in Oldenburg bei einer Wahlkampfveranstaltung vor mehreren hundert Menschen. Dabei stellte sie Teile des Wahlprogramms ihrer Partei vor und forderte mehr Tempo beim Klimaschutz. "Der Klimaschutz gehört jetzt auf die Tagesordnung und nicht 2030", sagte Baerbock. Wenn es nicht gelinge, die Klimakrise einzudämmen und halbwegs in den Griff zu bekommen, dann seien Freiheit und Sicherheit in Gefahr. "Klimaschutz ist die soziale Frage unserer Zeit. Wenn wir in Klimaschutz investieren, investieren wir in soziale Gerechtigkeit."

